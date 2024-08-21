Лицей №2 в Павловском Посаде откроют после капремонта в сентябре

Как рассказали в министерстве, лицей также посетили замглавы округа Александр Кулаков и представители компании-подрядчика.

Сейчас на объекте площадью 5,4 тысячи квадратных метров трудятся 110 человек и спецтехника. Там красят стены, обустраивают коммуникации, устанавливают сантехнику и новую мебель, благоустраивают территорию.