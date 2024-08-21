Лицей №2 в Павловском Посаде откроют после капремонта в сентябре

Фото: Администрация Павлово-Посадского городского округа

Капитальный ремонт лицея № 2 имени Тихонова проверили в Павловском Посаде. Учреждение посетил замглавы подмосковного Минстроя Марат Сибатулин.

Как рассказали в министерстве, лицей также посетили замглавы округа Александр Кулаков и представители компании-подрядчика.

Сейчас на объекте площадью 5,4 тысячи квадратных метров трудятся 110 человек и спецтехника. Там красят стены, обустраивают коммуникации, устанавливают сантехнику и новую мебель, благоустраивают территорию.

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
1/3
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
2/3
Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
3/3

Как отметил Марат Сибатулин, сейчас готовность работ превышает 90%. Подрядчик нарастил темпы и увеличил количество рабочих. Обновленная школа откроется 2 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте