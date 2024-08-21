Лицей №2 в Павловском Посаде откроют после капремонта в сентябре

Капитальный ремонт лицея № 2 имени Тихонова проверили в Павловском Посаде. Учреждение посетил замглавы подмосковного Минстроя Марат Сибатулин.
Как рассказали в министерстве, лицей также посетили замглавы округа Александр Кулаков и представители компании-подрядчика.
Сейчас на объекте площадью 5,4 тысячи квадратных метров трудятся 110 человек и спецтехника. Там красят стены, обустраивают коммуникации, устанавливают сантехнику и новую мебель, благоустраивают территорию.
Как отметил Марат Сибатулин, сейчас готовность работ превышает 90%. Подрядчик нарастил темпы и увеличил количество рабочих. Обновленная школа откроется 2 сентября.