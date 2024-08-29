Лицей № 14 из Жуковского вошел в топ лучших школ России

Жуковский лицей № 14 вошел в топ-300 образовательных учреждений России по конкурентоспособности по версии рейтингового агентства RAEX. Учреждение заняло 225-е место.

Специалисты агентства RAEX составили рейтинг лучших школ России и поделили его на две группы: по числу учеников, которые поступили в ведущие вузы России, и по количеству выпускников. Жуковский лицей № 14 занял 225-е место по конкурентоспособности, а по масштабу стал 347-м.

В рейтинге лучших школ Московской области лицей занял 18-е место по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, и 26-е место — по конкурентоспособности.

Отметим, что Жуковский лицей № 14 уже входил в топ-300 школ России в 2021 году, а в прошлом году попал в рейтинг 300 лучших образовательных учреждений Подмосковья вместе с гимназией № 1.

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