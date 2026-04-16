Лицей №1 в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю

В Ступине продолжается капитальный ремонт здания лицея №1, расположенного на улице Чайковского. По информации пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент строительная готовность объекта составляет 37%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщает пресс-служба ведомства, на объекте трудятся более 80 человек и задействована одна единица техники. Строители продолжают отделочные и кровельные работы, ведут утепление фасада и монтируют внутренние инженерные системы.

В здании площадью 3 326 квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.