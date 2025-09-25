Лицей № № 2 в Протвине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Лицей № 2 на улице гагарина в Протвине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят фасад и кровлю установят новые окна и двери, заменят инженерные коммуникации и покрасят стены.

Подрядчик уже приступил к капитальному ремонту здания. Сейчас там ведут демонтаж внутренних конструкций и кровли, рассказали в областном Минстрое. На объекте трудятся 32 человека.

Площадь здания превышает 6,7 тысячи квадратных метров. Там заменят окна и двери, обновят все коммуникации и систему освещения, уложат новое напольное покрытие и покрасят стены. В кабинетах появится современная мебель и оборудование.