Лицей № 4 в Чехове отремонтировали к сентябрю

Фото: Телеканал «360»

Глава Чехова Михаил Собакин посетил лицей № 4, чтобы лично оценить готовность общеобразовательного учреждения к новому учебному году. В лицее провели ремонт кабинетов и прилегающей территории.

В лицее отремонтировали кабинеты, пищеблок, тренажерный зал для начальной школы. В целях безопасности в образовательном учреждении установили рамки металлодетектора. Также рядом с лицеем обустроили новые парковочные места. Михаил Собакин указал на небольшие недочеты, которые можно оперативно устранить.

Новый школьный сезон лицей встречает с полной обеспеченностью учебниками. Сама школа является для города исторической ценностью. Основанная в 1958 году, за 65 лет она выпустила большое количество учеников. Более 40 лет здесь преподавал известный краевед Алексей Михайлович Прокин. Память о нем сохраняется в краеведческом музее, созданном при его жизни 60 лет назад. Его тоже отремонтировали этим летом.

Однако учебному заведению необходим капитальный ремонт. Для этого планируется включить лицей в государственную программу «Образование Подмосковья».

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