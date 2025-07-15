Лицей № 3 в Домодедове попал в лидеры среди школ Подмосковья по итогам ЕГЭ

Сразу восемь выпускников из учебного заведения Домодедова показали максимальный балл на Едином госэкзамене в этом году. По числу выдающихся школьников лицей № 3 городского округа вошел в топ-3 школ Московской области.

Пятерых стобалльников подготовила преподаватель химии Надежда Разинькина. Большинство ее воспитанников планируют связать свою жизнь с медициной.

«Эти цифры — не просто статистика. Это результат сильной и слаженной работы: умные, мотивированные ребята плюс талантливые педагоги плюс стабильно результативная система образования», — прокомментировала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что в этом году 17 учеников Домодедова продемонстрировали высокий результат. 100 баллов также набрали выпускники других школ по географии, русскому и английскому языкам, а впервые и по информатике.