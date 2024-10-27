Лицей № 3 в Домодедове капитально отремонтируют к августу 2025 года

В городском округе Домодедово в лицее № 3 имени Героя Советского Союза Максимова стартовали работы по демонтажу внутренних конструкций. Полностью отремонтируют здание учебного заведения к августу 2025 года.

Ремонт здания лицея № 3 в Домодедове проводят в рамках госпрограммы капитального ремонта объектов образования. Генеральным подрядчиком выступило ООО «СМУ-55». Сейчас на стройплощадке трудятся 15 рабочих и две машины спецтехники. Строители демонтируют внутренние конструкции, окна и двери.

В здании площадью более 7000 квадратных метров отремонтируют кровлю, отреставрируют фасад, полностью обновят инженерные сети, установят новые окна и двери, сантехническое оборудование. Также для лицея приобретут новую мебель и технику. Помимо этого, рабочие облагородят территорию вблизи учебного заведения.

Образовательное учреждение откроет свои двери для учеников 1 сентября 2025 года.

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