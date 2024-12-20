Лицей № 23 в Воскресенске отметил 60-летие

За 60 лет плодотворной работы образовательное учреждение в городе Белозерский выпустило в большую жизнь более 1500 тысячи мальчишек и девчонок. Среди выпускников — учителя, инженеры, врачи, начальники цехов и руководители различного уровня.

Директор лицея Владимир Евсеев, который тоже учился здесь, руководит образовательным учреждением 18 лет и главным его достоинством считает сплоченный педагогический коллектив. «Кто, если не педагог, должен воспитать, научить, выпустить достойных ребят, чтобы они трудились на благо России, чтобы мы видели свой результат», — сказал Владимир Евсеев.

В лицее № 23 работают 54 педагога. Отметить их многолетний и добросовестный труд, а также поздравить учащихся с достижениями последних лет приехала заместитель главы Воскресенка Елена Овсянкина.

В учебном заведении есть даже своя педагогическая династия. Сестры Людмила Крутова и Нина Шпак пришли в лицей по стопам матери — учителя начальных классов Марии Галкиной. Общий трудовой стаж семьи, включая еще одну сестру-учителя, составляет более 150 лет. Любить свое дело и не перегорать на работе помогают ученики.

Лицей не раз входил в топ-100 лучших школ Подмосковья. В прошлом учебном году один из его выпускников — единственный из городского округа Воскресенск — набрал 100 баллов по профильной математике. Так что подрастающему поколению есть с кого брать пример. А еще на базе лицея реализуется уникальный эко-проект. Ребята делают из различных отходов, например, мусорных пакетов, платья и костюмы.