Лицей № 23 в Белоозерском отремонтируют к сентябрю 2026 года

В школе № 23 в Белоозерском идет масштабный ремонт. Подрядчик уже завершает демонтажные работы и приступает к обновлению кровли, сообщили в региональном Минстрое.

Общая площадь школы — более 8,3 тысячи квадратных метров. Строители проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят системы вентиляции и канализации. Также закупят новую мебель и оборудование, а на территории лицея проведут благоустройство.

Работы проходят в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить их подрядчик планирует к 1 сентября 2026 года.