Лицей № 23 в Белоозерском капитально отремонтируют к августу 2026 года

Обновление образовательного учреждения на улице 60 лет Октября площадью 8303 квадратных метра продолжается в городе Белоозерский. Специалисты приступили к замене окон и кровельным работам.

На крыше здания работы идут по двум направлениям. Строители клеят второй, финишный слой гидроизоляции над учебными корпусами и параллельно демонтируют старое покрытие над спортивным и актовым залами. Внутри здания ведется черновая отделка помещений — на первом этаже завершают демонтаж старой стяжки и штукатурки. Штукатурят и шпаклюют стены, меняют окна, а также монтируют электрику и слаботочные системы.

Начальник участка Алексей Ушков рассказал, что на объекте задействованы 57 человек и одна единица техники.

Обновление лицея проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Работы планируют завершить в августе текущего года.