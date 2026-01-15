Лицей № 23 в Белоозерском капитально отремонтируют к 1 сентября

Лицей № 23 продолжают ремонтировать в городе Белоозерский в городском округе Воскресенск. Масштабное обновление здания на улице 60 лет Октября выполнили уже на треть.

Площадь учебного заведения превышает восемь тысяч квадратных метров.

«Ежедневно на объекте работают больше 50 человек и две единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и монтаж инженерных коммуникаций, а также подрядчик приступил к фасадным работам», — пояснили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Специалисты также обновят входные группы, установят новые мебель и технику, а также благоустроят территорию возле лицея.

Работы проводят по государственной программе Московской области в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ремонт планируют завершить к началу следующего учебного года.