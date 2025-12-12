Лицей № 23 в Белоозерском капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

Значительное преображение ждет лицей №23 в Белоозерском в городском округе Воскресенск. На улице 60 лет Октября полным ходом идут работы по капитальному ремонту образовательного учреждения.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что они стали частью большой государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры региона, который реализуют по национальному проекту «Молодежь и дети».

Каждый день на объекте трудится большая команда из более чем 50 специалистов, которые используют несколько единиц техники.

«Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и монтаж инженерных коммуникаций, а также подрядчик приступил к фасадным работам», — пояснили в ведомстве.

В здании, общая площадь которого превышает восемь тысяч квадратных метров, заменят устаревшие инженерные системы: отопление, вентиляцию и канализацию.

Преобразятся и входные группы, а после окончания основных строительных этапов в классы завезут современные мебель и оборудование.

Не останется без внимания и территория вокруг школы — ее благоустроят.

Завершить комплекс работ и открыть обновленную школу планируется к 1 сентября следующего года.