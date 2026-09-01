Лицей № 23 открыли после капремонта в Белоозерском

В Белоозерском городского округа Воскресенск после капитального ремонта открылся Лицей № 23. В обновленном здании созданы современные классы, установлено новое оборудование и полностью обновлена спортивная площадка.

Ремонт проведен в рамках народной программы «Единой России». Особое внимание уделили спортивной площадке — она соответствует всем современным требованиям. Теперь здесь можно проводить занятия на высоком уровне.

«Уверен, что в обновленном лицее каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал, развить способности и получать знания в безопасных и комфортных условиях. А для педагогов это новые возможности для реализации образовательных проектов и воспитательной работы», — сказал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.

Учащихся младших классов в День знаний порадовало мороженое от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Желаю всем школьникам интересного и увлекательного учебного года, новых открытий, верных друзей и ярких побед! Пусть этот год станет для вас временем успехов и достижений», — добавил Алексей Малкин.