Лицей № 23 капитально отремонтируют в Белоозерском до 1 сентября
Готовность объекта, расположенного на улице 60 лет Октября, превышает 75%. Ежедневно на строительной площадке работают 80 человек.
Здание обновляют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».
Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают пришкольную территорию.
Площадь здания — 8303 квадратных метра. В учебном заведении обновят кровлю, фасад, внутренние помещения, входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также закупят новую мебель и оборудование.
Администрация держит ход капитального ремонта на контроле. После окончания работ лицей сможет принять учеников в современных и комфортных условиях.