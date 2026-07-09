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Лицей № 23 капитально отремонтируют в Белоозерском до 1 сентября

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Готовность объекта, расположенного на улице 60 лет Октября, превышает 75%. Ежедневно на строительной площадке работают 80 человек.

Здание обновляют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают пришкольную территорию.

Площадь здания — 8303 квадратных метра. В учебном заведении обновят кровлю, фасад, внутренние помещения, входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также закупят новую мебель и оборудование.

Администрация держит ход капитального ремонта на контроле. После окончания работ лицей сможет принять учеников в современных и комфортных условиях.