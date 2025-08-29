Лицей № 2 в Ступине откроют после капремонта 1 сентября

Лицей № 2 в Ступине откроется после капитального ремонта 1 сентября. Там полностью обновили коммуникации и системы безопасности, а также провели благоустройство.

Как рассказали в областном Минстрое, в здании обновили сети электро- и водоснабжения, а также отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования. Там модернизировали систему видеонаблюдения, оповещение о пожаре и сигнализацию.

В здании также обновили фасад и кровлю, а на территории провели благоустройство с восстановлением покрытия стадиона.

Школу отремонтировали по государственной программе в рамках национального проекта «Молодежь и дети».