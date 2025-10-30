Лицей № 2 в Протвине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Здание учебного корпуса лицея № 2 на улице Гагарина в Протвине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там установят новые окна, заменят коммуникации, мебель и оборудование.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже завершает демонтажные работы и приступает к ремонту кровли.

Площадь здания превышает 6,7 тысячи квадратных метров. Там заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, покрасят стены, обновят двери и светильники. Кроме того, в школе обустроят новые коммуникации, установят современное оборудование и и мебелью.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».