Лицей № 2 в Протвине капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года
Капитальный ремонт лицея № 2 продолжается на улице Гагарина в Протвине. Работы выполнены на четверть.
На площадке ежедневно трудятся 55 специалистов, которые используют две единицы техники.
«Строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные. Параллельно осуществляется ремонт кровли, электромонтажные работы и монтаж окон», — отметили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
В здании площадью почти семь тысяч квадратных метров также обновят фасад, входную группу, заменят инженерные системы. Позже начнется благоустройство прилегающей территории. Перед открытием в лицее установят новые мебель и технику.
Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Их финансируют из регионального бюджета.
Обновленная школа начнет работать 1 сентября следующего года.