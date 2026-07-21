Лицей № 19 в Королеве полностью готов к новому учебному году

В лицее № 19 городского округа Королев завершилась подготовка к новому учебному году. Здание прошло плановый косметический ремонт и полную проверку межведомственной комиссией.

Представители МЧС, пожарной охраны и других профильных служб проверили работу всех инженерных систем безопасности: камер видеонаблюдения, пожарной сигнализации, систем контроля доступа и вентиляции. Особое внимание уделили соответствию оборудования нормам и готовности к экстренным ситуациям.

На всех этажах обновили стены, привели в порядок санитарное состояние помещений, закупили новое учебное оборудование и мебель. Комиссия осмотрела объект и не выявила замечаний — лицей признан полностью готовым к началу учебного года.

Здание рассчитано на 550 мест, но принимает более тысячи учеников с первого по одиннадцатый класс. Администрация лицея отмечает, что, несмотря на высокую нагрузку, здесь удается поддерживать высокий уровень комфорта и безопасности. Лицей № 19 традиционно входит в число лучших школ Московской области и города Королева.