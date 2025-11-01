Лицей № 14 в Щелкове открыли после капитального ремонта

Лицей № 14 на Институтской улице в Щелкове капитально отремонтировали. Общая площадь здания превышает 3,5 тысячи квадратных метров.

Работы провели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Помещения для младшеклассников и учеников старшей школы разместили на разных этажах, каждый из которых получил собственную цветовую гамму.

Специалисты обновили фасад и кровлю лицея, заменили инженерные коммуникации и сантехнику, провели внутреннюю отделку, а также установили в помещениях современные мебель и технику.

Для удобства учеников здание оснастили указателями и табличками с планами этажей.

Рабочие также благоустроили прилегающую территорию.