Лицей № 14 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю

Лицей № 14 в Щелкове капитально отремонтируют к 1 сентября. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, установят новое оборудование и мебель.

Сейчас на объекте трудятся более 40 человек и спецтехника. Они завершают фасадные работы, а также обустраивают входные группы, кровлю, коммуникации, прокладывают слаботочные сети т ведут отделку помещений. Готовность объекта уже превысила 50%, рассказали в региональном Минстрое.

В здании площадью более 3,6 тысячи квадратных метров обновят системы отопления, вентиляции, канализации, а также туда поставят новую мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Школу отремонтируют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.