Лицей № 14 в Щелкове капитально отремонтируют к августу этого года

На данный момент на объекте завершили демонтажные работы, подготовив здание к дальнейшим преобразованиям. Также на 50% выполнена внутренняя отделка помещений. Активно ведутся работы по обновлению фасада, ремонту кровли и монтажу современных инженерных систем. В рамках капитального ремонта планируется не только обновить внешний вид здания, но и заменить устаревшие инженерные системы. Также будет произведена замена сантехнического оборудования.

Внутри здания проведут отделочные работы, включающие в себя покраску стен, потолков, укладку напольных покрытий, а также замену окон и дверей. Для учебных классов, спортивного зала и столовой будет закуплена новая мебель и необходимое оборудование. Все работы планируют завершить к августу этого года.