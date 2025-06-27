Лицей № 14 отремонтируют в Щелкове

В Щелкове близится к завершению капитальный ремонт здания лицея № 14, расположенного на улице Институтская. Масштабные работы, направленные на модернизацию учебного заведения, находятся на финальной стадии.

Согласно информации, предоставленной Министерством строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта превысила 83%. Реконструкция лицея проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», а также национального проекта «Молодежь и дети». На данный момент строители завершили демонтажные, фасадные и кровельные работы. В настоящее время ведется чистовая отделка внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории и монтаж инженерных сетей.

В ходе ремонта планируется полностью обновить фасад и кровлю здания, заменить устаревшие инженерные системы и сантехнику, а также выполнить внутреннюю отделку.

Особое внимание уделяется оснащению лицея современным оборудованием. Планируется закупить новую мебель и оборудование для учебных классов, спортивного зала и пищеблока. Завершение всех работ по реконструкции лицея запланировано на август этого года.