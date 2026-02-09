Лицей № 10 в Клину капитально отремонтируют к сентябрю

Лицей № 10 имени Менделеева на Бородинском проезде в Клину. Там обновят окна, двери, коммуникации и проведут благоустройство. Учреждение откроется в сентябре.

Как рассказали в областном Минстрое, площадь здания 1962 года постройки составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, входную группу, окна и двери. В помещениях проведут отделку, а на территории — благоустройство.

«На объекте задействовано 20 человек и две единицы техники. Завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведется подготовка к штукатурке стен, устройство инженерных сетей», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

В здании заменят все коммуникации, включая электропроводку и датчики пожарного оповещения. В кабинетах появится новая мебель и современное оборудование.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».