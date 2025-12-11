Лицей № 10 имени Дмитрия Менделеева в Клину капитально отремонтируют в 2026 году

Корпус лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева в Клину капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. В нем заменят коммуникации, окна, двери, установят новую мебель и современную технику.

Сейчас на объекте ведут демонтажные работы, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания лицея на Бородинском проезде составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Его построили в 1962 году.

В школе проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, окна, двери, проведут отделку помещений. Территорию лицея благоустроят.

В постройке также заменят все коммуникации, в том числе трубы, проводку и датчики пожарного оповещения. В помещениях появится новая мебель т современное оборудование.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».