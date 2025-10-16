Лицей № 1 в Ступине отремонтируют к 1 сентября 2026 года

В Ступине начался капитальный ремонт лицея № 1, расположенного на улице Чайковского. Подрядчик уже приступил к выполнению работ.

Здание приняло первых учеников еще в 1978 году. После ремонта там смогут обучаться 1045 человек.

«Строители подрядной организации ООО „Воздвижение“ ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле, устройство перегородок. На объекте работают больше 25 человек», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в здании общей площадью более трех тысяч квадратных метров проведут внутреннюю отделку, обустроят современные входные группы, заменят инженерные системы и сантехнику.

Планируется также преобразить внешний облик лицея за счет обновления фасада и кровли. Для создания комфортной образовательной среды закупят новую мебель и технику.

Открыть обновленное учебное заведение планируют 1 сентября 2026 года.

Работы финансируют за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети».

В министерстве также отметили, что на следующий год в регионе проведут капитальный ремонт 47 школ.