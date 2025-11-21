Лицей № 1 в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Лицей № 1 на улице Чайковского в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят фасад, кровлю, сантехнику и коммуникации.

Подрядчик уже завершает демонтажные работы в здании, рассказали в областном Минстрое.

Площадь здания превышает 3,3 тысячи квадратных метров. Там проведут отделочные работы, обустроят входные группы, обновят коммуникации и сантехническое оборудование. Новый облик получат фасад и кровля. В помещениях установят современное оборудование и мебель.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».