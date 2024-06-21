Лицей № 1 в Солнечногорске откроют после капремонта в сентябре

Капитальный ремонт лицея № 1 имени Александра Блока продолжается в Солнечногорске. Готовность объекта составляет почти 55%. Уже 1 сентября обновленная школа примет 900 учеников.
Более 30 рабочих сейчас прокладывают инженерные сети, проводят монтаж утеплителя на фасаде здания и продолжают чистовую отделку: грунтуют и штукатурят стены, делают стяжку полов, укладывают плитку.
«В рамках капитального ремонта подрядчик обновит почти 3000 квадратных метров образовательного учреждения. Все этапы работ продолжаем держать на контроле, чтобы не допустить отставаний по графику», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В здании заменят кровлю, инженерные коммуникации, фасад, оконные блоки, поставят новой мебелью, отремонтируют учебные классы и расширят пищеблок.
Капитальный ремонт проводят в рамках президентского проекта.