Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к осени | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 16:00 Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к осени Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360 в

Капитальный ремонт лицея № 1 имени Александра Блока продолжается в Солнечногорске. Общий объем выполненных работ составляет 35%. Учреждение полностью обновят к 1 сентября.

Специалисты приступили к отделке фасада — выполняется утепление минеральной ватой. Также строители начали монтаж системы отопления, ведется прокладка труб и установка радиаторов. На сегодняшний день на объекте работает 38 специалистов.

Реклама

«Капитальный ремонт лицея № 1 затронет почти 3000 квадратных метров здания. Все этапы работ на объекте продолжаем держать на контроле, в том числе совместно с представителями родительского актива. Нам важно, чтобы объект был сдан в срок», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, фасад, оконные блоки, отремонтируют и оснастят новой мебелью учебные классы, расширят пищеблок.

Работы ведутся в рамках президентского проекта «Образование» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».