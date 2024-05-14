Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к осени | 360°

14 мая 2024, 16:00
Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к осени
Капитальный ремонт лицея № 1 имени Александра Блока продолжается в Солнечногорске. Общий объем выполненных работ составляет 35%. Учреждение полностью обновят к 1 сентября.
Специалисты приступили к отделке фасада — выполняется утепление минеральной ватой. Также строители начали монтаж системы отопления, ведется прокладка труб и установка радиаторов. На сегодняшний день на объекте работает 38 специалистов.
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«Капитальный ремонт лицея № 1 затронет почти 3000 квадратных метров здания. Все этапы работ на объекте продолжаем держать на контроле, в том числе совместно с представителями родительского актива. Нам важно, чтобы объект был сдан в срок», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
В школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, фасад, оконные блоки, отремонтируют и оснастят новой мебелью учебные классы, расширят пищеблок.
Работы ведутся в рамках президентского проекта «Образование» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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