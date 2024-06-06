Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к 1 сентября

Ход ремонта проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с родительским активом. Сейчас на объекте рабочие прокладывают трубы, кабели, грунтуют и штукатурят стены, делают стяжку полов, а также утепляют фасад. Следующий этап — установка окон и дверей.

«Дал поручение и дальше увеличивать отрыв. Это позволит нам спокойно себя чувствовать в преддверии начала учебного года, когда придет время сдавать объект. Отмечу, что капремонт продолжают контролировать и родители учащихся. Кроме того, за ними выбор цветовых и дизайнерских решений», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.