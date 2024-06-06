Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к 1 сентября
Капитальный ремонт лицея № 1 в Солнечногорске выполняют с опережением графика. Готовность объекта составляет 45% вместо запланированных 43%.
Ход ремонта проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с родительским активом. Сейчас на объекте рабочие прокладывают трубы, кабели, грунтуют и штукатурят стены, делают стяжку полов, а также утепляют фасад. Следующий этап — установка окон и дверей.
«Дал поручение и дальше увеличивать отрыв. Это позволит нам спокойно себя чувствовать в преддверии начала учебного года, когда придет время сдавать объект. Отмечу, что капремонт продолжают контролировать и родители учащихся. Кроме того, за ними выбор цветовых и дизайнерских решений», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В учреждении заменят кровлю, инженерные коммуникации, фасад, оконные блоки, отремонтируют и оснастят новой мебелью учебные классы, расширят пищеблок. Уже 1 сентября обновленный лицей откроет свои двери для 900 учеников.
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