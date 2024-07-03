Лицей Лобни выпустил 17 медалистов

Лицей Лобни провел выпускной бал. В этом году шесть выпускников окончили учебу с золотой медалью и еще 11 — с серебряной. Трое ребят получили 100 баллов на едином государственном экзамене.
В этом году 38 учеников Лобненского лицея заканчивают 11-й класс. Поздравить выпускников пришла глава городского округа Лобня Анна Кротова.
«Сегодняшний день — это результат того, чего вы добились за много-много лет. Поэтому с сегодняшнего дня начинается шаг в большую жизнь. Помните всегда, что за вами ваши родители — это ваш тыл, который окажет вам поддержку на будущее», — сказала она.
Напомним, лицей Лобни вошел в пятерку лучших школ Подмосковья по итогам прошлого года. Вскоре учебное заведение переедет в капитально отремонтированное помещение школы № 5. Это позволит увеличить количество классов и сделать учебный процесс более комфортным.