Лицей Лобни вошел в топ-50 школ Подмосковья в 2024 году

Министерство образования Московской области опубликовало рейтинг лучших школ Подмосковья за 2023-2024 учебный год. Лицей городского округа Лобня занял в нем 45-ю строчку. Всего рейтинг насчитывает 498 учебных заведений.

Лицею Лобни присвоили 45 место в рейтинге лучших школ Подмосковья за 2023-2024 учебный год. Такое заключение накануне 1 сентября сделали специалисты Министерства образования Московской области.

Эксперты оценивали образовательные учреждения по качеству обучения, уровню информатизации, результатам выпускных экзаменов, числу стобалльников, медалистов, отличников и хорошистов, по достижениям учеников на олимпиадах и другим показателям.

Напомним, в городском округе Лобня 2 сентября откроют инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 мест.

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