Лицей из Лобни вошел в число лучших образовательных учреждений

Учебное заведение получило сертификат, который подтверждает включение в реестр «100 лучших образовательных организаций». Лицей расположен на улице Авиационной, дом № 1.

Документ подтверждает соответствие международным нормам и российскому законодательству в области качества образовательных услуг.

Директор лицея Анна Калюжная отметила, что учреждение обладает высокой эффективностью, заметным вкладом в развитие основного общего образования, высоким уровнем компетенций, хорошей деловой репутацией, квалифицированным менеджментом и педагогическим составом.

«Для нас это не просто оценка прошлых успехов, а мощный импульс двигаться вперед, внедрять новые подходы и делать свою работу еще лучше», — добавила она.

Воспитанники регулярно подтверждают высокий статус учреждения: они часто становятся победителями и призерами всероссийских и международных олимпиад, а также показывают высокие баллы на государственной итоговой аттестации.