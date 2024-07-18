Лицей имени Тихонова в Павловском Посаде отремонтируют к сентябрю

Фото: Минстрой МО

Лицей № 2 имени Тихонова капитально отремонтируют в Павловском Посаде. Работы планируют завершить до 20 августа.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность работ уже превысила 70%. На объекте трудятся 80 человек и две машины. Там проводят кровельные и фасадные работы, а также укладывают напольную плитку и благоустраивают территорию. В школу также поставят новую мебель и оборудование.

«В ходе капремонта подрядчик обновит кровлю и фасад здания, заменит все инженерные сети и оборудование, установит новые окна и двери, сантехническое оборудование, проведет ремонт внутренних помещений», — отметили в ведомстве.

Площадь здания превышает 5,4 тысячи квадратных метров. Его построили в 1974 году.

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