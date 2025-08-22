Лицей имени Стрельцова в Воскресенске вошел в топ-5 лучших школ Подмосковья

Традиционный форум педагогов завершился в Подмосковье. На нем озвучили рейтинг из 100 лучших учебных заведений региона. В том числе в список вошло образовательное учреждение Воскресенска.

В топ попал лицей имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова. Он занял четвертое место в рейтинге. Кроме того, гимназия № 1 оказалась на 49-й строчке топа.

«Традиционно мы оцениваем качество образования — успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта», — прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отметим, что в прошлом году школьники региона одержали 91 победу на различных олимпиадах. Благодаря этому Подмосковье занял второе место в рейтинге после Москвы.