Лицей имени Анатолия Логунова открыли после ремонта в Протвине

Решение об увековечении памяти ученого принято в соответствии с Указом президента России. Инициатива о присвоении образовательному учреждению имени академика Анатолия Логунова поступила от главы национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

С открытием обновленного лицея школьников поздравили глава округа Алексей Шимко, городской прокурор Виталий Хрипунов, директор Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова Валерий Песенко, руководитель Курчатовского центра профессионального развития и профориентации Елена Лагошина и депутат окружного Совета Владимир Бармин.

Алексей Шимко отметил, что лицей станет центром притяжения для юных дарований, местом, где образование соединяется с большой наукой, а память о выдающемся земляке вдохновляет на новые открытия.

В этот день в округе открылись четыре школы и два детских сада — большое событие для всего муниципалитета. Лицей имени А. А. Логунова призван стать одним из ключевых образовательных центров Протвина, объединяющим современные подходы к обучению и богатые научные традиции города.