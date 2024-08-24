Лицей и гимназия из Реутова вошли в топ-50 школ Подмосковья в 2024 году

В городском округе Реутов гимназия и лицей вошли в рейтинг лучших школ Подмосковья в этом году, заняв 37 и 39 места. Медали «За особые успехи в учении» здесь получили почти 50 детей из 339 выпускников.

Одними из лучших по по конкурентоспособности выпускников в 2024 году стали гимназия и лицей из Реутова. Гимназия заняла 37-ю, а лицей 39-ю строчку в топ-50 школ Подмосковья.

При подсчете результатов комиссия оценивала количество поступивших в престижные вузы выпускников, а также конкурентоспособность заведения. Это итог слаженной работы преподавателей, учеников и родителей. Почти 50 ребят из 339 выпускников получили медали 1 степени «За особые успехи в учении» в этом году.

«Девять из десяти реутовских школ по итогам ежегодного съезда учителей вошли в „зеленую зону“ Министерства образования Московской области. В прошлом году в лидерах были только 5 учебных заведений», — отметила начальник Управления образования городского округа Реутов Оксана Рогачева-Маслова.

Отметим, в Реутове с августа начали приемку образовательных учреждений, ко Дню знаний здесь уже готовы школы и детские сады.

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