Лицей «Авиатика» и детский сад на 330 мест откроют в Лобне 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава городского округа Анна Кротова рассказала про проекты, которые реализовали в Лобне за полгода. Строительство лицея «Авиатика» и детского сада на 330 мест завершилось. Учреждения откроют в срок.

Глава Лобни Анна Кротова руководит муниципалитетом полгода. За это время она добилась значительных результатов по улучшению инфраструктуры города.

Например, лицей «Авиатика» и детский сад вскоре примут воспитанников. При этом школы Лобни укомплектовали педагогическими кадрами. В начале 2024 года было открыто 76 вакансий, а сейчас актуальны только восемь.

Помимо этого, подрядчик завершил масштабную реконструкцию Центрального парка. Анна Владимировна поручила комплексно подойти к освещению территорий. Рабочие установили около 30 новых опор и покрыли ими пять участков города. Больше всего — от парка Киово до железнодорожного переезда. Отметим, пять ж/д путей отремонтировали, ликвидировали 14 тысяч ям.

Это малая часть проделанной работы за полгода.

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