Лицей 1978 года постройки ждет масштабный капремонт

На улице Чайковского идет капитальный ремонт здания лицея, построенного в 1978 году. Строительная готовность объекта составляет 25%. Площадь ремонтных работ — 3326 квадратных метров. В бригаде, которая занимается ремонтом, 93 человека.

На объекте подходят к концу демонтажные работы. Продолжаются общестроительные и отделочные. Кроме того, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

В школьном здании заменят инженерные сети. Новый облик получат фасад, крыша и входные группы. Учебные классы, пищеблок и библиотеку отремонтируют. Лаборатории и мастерские оснастят новым оборудованием. Здание подключат к современным системам видеонаблюдения и пожарной безопасности. На последнем этапе рабочие благоустроят территорию вокруг лицея.

Капремонт идет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.