Лицеисты в Павловском Посаде отметили последний звонок
Заместитель Филипп Ефанов от имени главы Павлово-Посадского городского округа поздравил выпускников Лицея № 2 имени Тихонова с последним звонком. Он выразил искреннюю благодарность педагогам, которые с терпением, мудростью и самоотверженностью поддерживают учеников, делятся знаниями и опытом, помогая им на пути обучения.
Для ребят «Последний звонок» — это старт нового жизненного этапа: подготовка к экзаменам и поступление в высшие учебные заведения. Для учителей этот день — прощание с уже такими близкими учениками, а для родителей — осознание того, что дети повзрослели и начинают самостоятельный путь во взрослую жизнь.
«Дорогие ребята! Пусть вас всегда сопровождает удача! Смело идите к своей мечте, верьте в свои силы. В добрый путь», — сказал Филипп Александрович.
Лицей № 2 является одним из ведущих образовательных учреждений Павловского Посада и ведет свою историю с 1910 года, когда в этом здании открылось реальное училище. После революции 1917 года оно стало первой городской средней школой. С 1934 года школа № 1 получила статус средней общеобразовательной с политехническим уклоном и производственным обучением.
Во время Великой Отечественной войны здесь временно размещалось военное автодорожное училище. За более чем столетнюю историю учреждение выпустило свыше пяти тысяч выпускников, среди которых известные ученые, журналисты и деятели культуры. В период с 1935 по 1945 год здесь учился народный артист Вячеслав Васильевич Тихонов, в честь которого лицей с 2016 года носит свое имя.
Сегодня лицей представляет собой современный образовательный комплекс из нескольких зданий: три школьных и шесть дошкольных корпусов. Директор учреждения — Ольга Александровна Боброва. Уже более трех лет подряд все 10 и 11 классы имеют профильную и предпрофессиональную направленность.
В 2025 году лицей выпускает два одиннадцатых класса, всего 41 выпускник: 11А — гуманитарного профиля (классный руководитель Елена Юрьевна Гущина) и 11Б — технологического профиля (классный руководитель Елена Александровна Юркина).
Выпускники этого года — творческие и инициативные личности, среди них есть победители и призеры различных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.