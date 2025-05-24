Лицеисты в Павловском Посаде отметили последний звонок

Заместитель Филипп Ефанов от имени главы Павлово-Посадского городского округа поздравил выпускников Лицея № 2 имени Тихонова с последним звонком. Он выразил искреннюю благодарность педагогам, которые с терпением, мудростью и самоотверженностью поддерживают учеников, делятся знаниями и опытом, помогая им на пути обучения.

Для ребят «Последний звонок» — это старт нового жизненного этапа: подготовка к экзаменам и поступление в высшие учебные заведения. Для учителей этот день — прощание с уже такими близкими учениками, а для родителей — осознание того, что дети повзрослели и начинают самостоятельный путь во взрослую жизнь.

«Дорогие ребята! Пусть вас всегда сопровождает удача! Смело идите к своей мечте, верьте в свои силы. В добрый путь», — сказал Филипп Александрович.

Лицей № 2 является одним из ведущих образовательных учреждений Павловского Посада и ведет свою историю с 1910 года, когда в этом здании открылось реальное училище. После революции 1917 года оно стало первой городской средней школой. С 1934 года школа № 1 получила статус средней общеобразовательной с политехническим уклоном и производственным обучением.

Во время Великой Отечественной войны здесь временно размещалось военное автодорожное училище. За более чем столетнюю историю учреждение выпустило свыше пяти тысяч выпускников, среди которых известные ученые, журналисты и деятели культуры. В период с 1935 по 1945 год здесь учился народный артист Вячеслав Васильевич Тихонов, в честь которого лицей с 2016 года носит свое имя.