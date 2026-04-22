Лицеисты из Одинцова поучаствовали в традиционном балу в Санкт-Петербурге

В Колонном зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный бал, в котором приняли участие 150 лицеистов из Одинцова. Это событие стало еще одной традицией Горчаковского лицея МГИМО.

«Бал — это часть нашей культуры. Само звание лицеиста предполагает культуру русского бала. И мы стараемся эту культуру сохранить», — отметил директор Горчаковского лицея МГИМО Илья Демаков.

Бал прошел уже в пятый раз. Ежегодно на него приглашают кадетов Нахимовского военно-морского училища. В этот раз мероприятие началось с полонеза, после чего пары закружились в танце.

Один из участников, Даниил Зубенко, поделился своими эмоциями: «Я считаю, что в наше время балы — это часть исконно русской культуры, от которой мы давно отошли, но которую должны помнить».