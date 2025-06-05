Лицеисты из Балашихи стали призерами всероссийского образовательного фестиваля

Фестиваль, приуроченный к празднованию дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка, собрал представителей разных регионов России. Они писали эссе, участвовали в филологической олимпиаде и конкурсе чтецов, защищали свои проекты.

В рамках культурной программы школьники посетили Пискаревский мемориал, музея Г. Р. Державина, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Екатерининский дворец и другие исторические места. Кроме того, они встретились с прославленными учеными и педагогами.

Команда из Балашихи по итогам фестиваля заняла призовые места в четырех категориях. Награды за актерское мастерство получили Анна Китаева и Екатерина Дягилева.

Кроме того, гран-при за оригинальность и глубину исследования присвоили проекту «Литературное наследие Н. Ф. Дмитриева», подготовленному Дариной Рогожиной и Александрой Зуевой под руководством учителя русского языка и литературы Елены Мухиной.

«Мы проанализировали биографию и творческий путь поэта, собрали информацию о его жизни и произведениях, изучили критические отзывы. Итогом работы стал буклет, который знакомит читателей с личностью Дмитриева и его вкладом в литературу», — пояснила Зуева.

Лицеисты также заняли третье место в общекомандном зачете.

«Участие в фестивале стало для меня бесценным опытом», — призналась школьница Анна Китаева.