Лицеисты из Балашихи стали призерами регионального этапа математической олимпиады

Региональный этап математической олимпиады «Вершина» прошел на базе технолицея в Подмосковье. В число призеров вошла команда Балашихинского лицея.

Олимпиаду приурочили ко дню рождения выдающегося математика Николая Лобачевского. В ней участвовали 50 команд, которые показали высокие результаты на школьном и муниципальном этапах. Они состязались в формате математического хоккея, где главными факторами успеха стали скорость мысли, командная работа и креативность.

Команда Балашихинского лицея показала высокий уровень подготовки и успешно справилась с заданиями, войдя в число призеров.

Олимпиада объединила школьников, увлеченных точными науками. Она ежегодно дает возможность ребятам проявить себя и поделиться опытом.