Лицеистка из Рошаля получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В муниципальном округе Шатура подвели итоги Единого государственного экзамена по русскому языку. Ученица лицея имени Героя Советского Союза Гусева в Рошале Ксения Силова получила на экзамене максимальный результат.

Выпускница призналась, что высокий результат на экзамене стал для нее неожиданностью, поскольку на пробных тестах она часто теряла баллы из-за ошибок.

«Хотя я чувствовала, что справлюсь хорошо, такой высокий балл меня все же удивил. Мне очень нравится русский язык: изучать слова, строение предложений и стили разных авторов. Хотя сама иногда допускаю речевые ошибки, на письме с ними легче справиться», — поделилась Ксения.

Она подчеркнула важную роль своего учителя русского языка и литературы Галины Прохоровой, которая поддерживала ее и вдохновляла не бояться ошибок.

Учительница, в свою очередь, похвалила Ксению за усердие и трудолюбие, благодаря которым был достигнут такой высокий результат.

Ранее Ксения уже получила 94 балла по литературе. Она рассказала, что в детстве не была любительницей чтения, но со временем увлеклась современными авторами и полюбила русскую классику.

Сейчас Ксения ждет результатов ЕГЭ по обществознанию, где также надеется на высокий балл. В будущем она планирует продолжить обучение на филологическом факультете в одном из вузов Москвы или Санкт-Петербурга, а также уделить больше внимания изучению английского языка и психологии.