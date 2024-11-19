Лицеист из Шатуры победил на международной космической олимпиаде

Проект лицеиста Алексея Кочкина победил на международной космической олимпиаде. Ученик два года занимался исследованием пятен на Солнце.

Десятиклассник шатурского лицея увлеченно читает книги по астрономии и наблюдает за небесными телами в телескоп. Алексей Кочкин принял участие в 32-й международной олимпиаде и представил проект в области освоения космоса. В основной этап прошли больше 100 ребят из Подмосковья, Республики Беларусь, Таджикистана и Азейрбайджана.

«Мы наводим телескоп на солнце и проецируем изображение солнечного диска на экран. Затем уже с камер смартфона, собственно говоря, его фотографируем. Моя работа — об исследовании солнца, о солнечных пятнах. На этих снимках мы и выявляли солнечные пятна, считали солнечную активность, следили за ее изменениями», — рассказал Алексей Кочкин.

За 32 года проведения олимпиады в ней приняли участие свыше четырех тысяч школьников из более чем 10 стран. Победители и призеры получат рекомендации к зачислению в технические вузы по программе целевого обучения ракетно-космической корпорации «Энергия».

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