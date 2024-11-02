Лицеист из Подольска стал призером чемпионата «Абилимпикс»

Занять третье место в номинации «Торговое дело» на Национальном чемпионате «Абилимпикс-2024» удалось Александру Королеву, ученику десятого класса лицея № 23. В этом масштабном событии, приняли участие более двух тысяч конкурсантов из разных уголков России и зарубежья.

На чемпионате были представлены сто двадцать пять компетенций для школьников, студентов и специалистов. Наибольшее количество медалей, как и в прошлом году, завоевали участники из Московской области, среди которых оказался и юный подольчанин. Под руководством учителя технологии Александра Медникова, Королев стал одним из призеров, продемонстрировав отличные результаты.

Увлечение наукой у Александра появилось еще в начальной школе, когда он занял второе место на городских чтениях. Молодой человек активно изучает историю военной техники и интересуется экономикой. В прошлом году лицеист стал победителем областного конкурса «Абилимпикс» в номинации «Веломеханика».

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