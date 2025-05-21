Лицеист из Одинцова стал призером этапа Всероссийской олимпиады школьников

Илья Никитин учится в одинцовском лицее МГИМО. Юноша стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и теперь планирует планирует потратить выигрыш в размере 300 тысяч рублей на подготовку к будущей свадьбе.

Этот успех стал важным этапом в его жизни, так как Илья мечтает стать дипломатом и продолжить обучение на факультете «Международные отношения» в университете МГИМО, что теперь для него практически обеспечено — он уже получил бюджетное место. Победа в олимпиаде дает значительные преимущества при поступлении.

Илья учится в 11-м классе и серьезно относится к своим академическим достижениям. Он признался, что понимал, какие привилегии открываются благодаря победе, и старался их добиться: «Бюджетное место в МГИМО и денежная премия — это большой стимул. Хотелось доказать себе, что я способен на многое, и что мои усилия не прошли зря».

Одноклассница Ильи Екатерина Кисилева также стала призером олимпиады — по французскому языку. Она решила тоже внести свою премию в семейный бюджет.