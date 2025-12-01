Лицей № 1 в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Лицей № 1 на улице Чайковского в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят фасад, коммуникации и интерьеры, а также обустроят зоны отдыха.

В здании лицея уже начали утеплять фасад. Одновременно с этим продолжаются демонтажные работы внутри и восстановление кровли, рассказали в областном Минстрое.

В здании площадью 3,3 тысячи квадратных метров проведут отделку помещений, обустроят входные группы, заменят коммуникации, мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Капитальный ремонт Лицея № 1 станет примером комплексного подхода к обеспечению комфорта школьников», — отметили в ведомстве.