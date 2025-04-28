Литературный вечер в память о поэте Семене Гудзенко прошел в Химках

Во Дворце культуры «Родина» микрорайона Фирсановка 27 апреля провели творческий вечер к 80-летию со дня издания сборника стихотворений «Мое поколение» Семена Гудзенко. Перед жителями также выступил депутат Химок Алексей Федоров.
В ходе мероприятия прозвучали стихи из сборника «Мое поколение». Участники также обсудили другие произведения автора и увидели видеозаписи их исполнения известными артистами.
«Стихи Семена Гудзенко отражают мужество, героизм и искреннюю любовь к Родине. Литературное наследие поэта-фронтовика стало важной частью отечественной поэзии, оставаясь актуальным в сердцах многих россиян и сегодня», — подчеркнул Алексей Федоров.
Напомним, в Химках с июля прошлого года реализуют масштабную общественную программу. В ее рамках для жителей и гостей округа организовали уже около тысячи историко-патриотических мероприятий.
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