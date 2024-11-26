Литературный вечер в честь писателя Владимира Даля провели в Химках

Поэтический вечер в честь 103-летия со дня рождения писателя, фольклориста, этнографа Владимира Даля организовали в Химках. Встреча прошла в театре «Наш дом».

Участие в мероприятии приняли жители округа, муниципальные депутаты и общественные деятели. Собравшимся рассказали историю жизни автора «Толкового словаря живого великорусского языка» и напомнили о его заслугах перед Родиной.

«Очень здорово, что о таких выдающихся людях не забывают. Спасибо большое организаторам за столь интересную лекцию!» — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Отметим, что администрация Химок особое внимание уделяет сохранению исторического наследия и воспитанию в молодежи идей патриотизма. Ежедневно в рамках общественной программы в округе организуют тематические мастер-классы, концерты, лекции, круглые столы, встречи с ветеранами и многое другое.

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