Литературный вечер в честь писателя Бориса Полевого пройдет в Химках 17 марта

Мероприятие, приуроченное ко дню рождения военного корреспондента и журналиста Бориса Полевого, состоится в картинной галерее имени Горшина в Химках. Участники узнают биографию автора, увидят его работы, а также обсудят его культурное наследие.

Вечер под названием «Очевидцы эпохи. Писатель и художник» организуют в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Гостям галереи расскажут о судьбе и творчестве автора.

«Его имя неразрывно связано с подвигами советских людей в годы Великой Отечественной войны. Работы Бориса Николаевича — наглядное свидетельство того, как литература и изобразительное искусство вместе создают яркие, эмоциональные образы прошлого», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Борис Полевой воочию видел ужасы войны. Образы, отраженные в его работах, являются символом воли, патриотизма и веры в победу.

«В современном мире крайне важно сохранять память о героях прошлого и передавать ее новым поколениям. Арт-гостиная станет не только данью памяти Борису Полевому, но и важной частью патриотического движения. Участники смогут прикоснуться к истории, осознать силу слова и искусства в формировании национального самосознания», — добавил муниципальный депутат Николай Томашов.

Также муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что цель программы — объединить поколения вокруг общих вечных ценностей.